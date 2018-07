Bielefeld (SID) - Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat Mittelfeldspieler Marc Rzatkowski auf Leihbasis vom VfL Bochum verpflichtet. Am Pfingstmontag starteten die Ostwestfalen in die Vorbereitung für die kommende Fußball-Drittliga-Saison. Rund 3500 Zuschauer kamen zur ersten Trainingseinheit in die Arena.

Zuvor hatte sich Bielefeld bereits durch Bahattin Köse, Dennis Riemer und Patrick Schönfeld verstärkt. Der türkische U20-Nationalspieler Köse wechselt von Rot Weiss Ahlen zu den Ostwestfalen, Riemer kommt vom VfL Wolfsburg II zur Arminia und Schönfeld spielte zuletzt bei Rot-Weiß Oberhausen.