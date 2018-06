Grindelwald (SID) - Der spanische Radprofi und ehemalige Straßenweltmeister Óscar Freire steigt vorzeitig aus der Tour de Suisse aus. Der 35 Jahre alte Sprinter hat Probleme mit der Atmung und wird sich deshalb am Donnerstag in seiner Heimat zum wiederholten Mal einer Operation an den Nasennebenhöhlen unterziehen. Für die Tour de France (2. bis 24. Juli) ist Freire von seinem Team Rabobank nicht eingeplant.