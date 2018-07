's - Der Hamburger Tennisprofi Julian Reister ist beim ATP-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen Lokalmatador Jesse Huta Galung verlor der 25-Jährige in drei Sätzen mit 2:6, 6:3, 5:7. Auch Mischa Zverev (Hamburg) zog im zweiten deutsch-niederländischen Duell des Tages den Kürzeren. Der 23-Jährige unterlag Robin Haase in zwei Sätzen 3:6, 4:6.