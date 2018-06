Berlin (SID) - Alba Berlin ist Europas Zuschauer-Krösus: Im Play-off-Finale kämpfen die Berliner noch um den Titel kämpfen, in der Zuschauerstatistik ist der Klub dagegen schon Meister. Im Schnitt 10.932 Zuschauer verfolgten in der abgelaufenden Spielzeit die Heimspiele der Albatrosse - Rekord in der Basketball-Bundesliga (BBL). Auch das Zuschauerranking in Europa führen die Berliner damit an. Zweiter der nationalen Aufzählung ist Finalgegner Brose Baskets Bamberg (6798).

Das entscheidene fünfte Spiel um die deutsche Meisterschaft findet am Samstag in Bamberg statt.