Köln (SID) - Das Stanley Cup Finale geht ins siebte Spiel.In der Rogers Arena in Vancouver treffen die Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff und Dennis Seidenberg mit ihren Teams zum entscheidenden siebten Spiel um den Stanley Cup aufeinander. Bisher gewannen Ehrhoff und die Vancouver Canucks alle drei Heimspiele gegen Seidenberg und die Boston Bruins. Spielbeginn ist in der Nacht zu Donnerstag um 02.00 Uhr MESZ.

Nach dem 59:53-Hinspiel-Erfolg über Ungarn wollen die deutschen Basketballerinnen die Qualifikation für die EM perfekt machen. Das Team von Bundestrainer Bastian Wernthaler kämpf im Play-off-Rückspiel am Mittwoch ab 18.00 Uhr in Sopron um das letzte EM-Ticket. Das Kontinental-Turnier findet vom 18. Juni bis 3. Juli in Polen statt.

Bei der 75. Tour de Suisse steht die fünfte Etappe auf dem Programm. Der Gesamtführende Damiano Cunego geht mit einem Vorsprung von 54 Sekunden auf den Kolumbianer Juan Mauricio Soler auf das 204 km lange Teilstück von Huttwil nach Tobel-Tägerschen. Deutschlands Top-Sprinter André Greipel will auf der ansteigenden Zielgerade um den Sieg mitsprinten.