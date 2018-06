Köln (SID) - Der Stuttgarter Tennisprofi Michael Berrer ist im Achtelfinale des ATP-Turniers im niederländischen 's-Hertogenbosch ausgeschieden. Am Mittwoch unterlag der 30-Jährige dem Kolumbianer Santiago Giraldo in zwei Sätzen mit 6:7 (6:8), 3:6. In der ersten Runde hatte Berrer den topgesetzten Spanier Nicolas Almagro bezwungen.