Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Profis Kristin Silbereisen (Kroppach), Zhenqi Barthel (Bingen) und Irene Ivancan (Berlin) sind bei der neunten Station der Pro Tour im chinesischen Shenzhen in die Hauptrunde eingezogen.

Silbereisen sicherte ihr Ticket durch einen 4:0-Erfolg über die Taiwanesin Lin Chia-Hui, Barthel besiegte die Japanerin Myu Maeda mit 4:3. Ivancan setze sich in sechs Durchgängen gegen die Taiwanesin Lee I-Chen durch. Als einzige Starterin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) verpasste Kathrin Mühlbach (Schwabhausen) durch ein 2:4 gegen Lee Ho Ching aus Hongkong den Einzug in die Runde der letzten 32. Deutschlands Nummer eins, die Weltranglisten-13. Wu Jiaduo, ist in der Hauptrunde an Position sechs gesetzt.

Das Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs haben mit Mühlbach/Zhou Yihan (Singapur) und Jiaduo/Ivancan zwei Teams mit deutscher Beteiligung erreicht. Barthel/Silbereisen schieden dagegen aus.