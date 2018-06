Köln (SID) - FUSSBALL: Die deutschen Fußballerinnen treten am Donnerstag zur WM-Generalprobe in Mainz gegen Norwegen an. Die Partie gegen die Skandinavierinnen könnte dabei ein gutes Omen sein: Vor vier Jahren traf die DFB-Auswahl ebenfalls in Mainz beim letzten WM-Test auf Norwegen - wenige Wochen nach dem 2:2 waren die Deutschen Weltmeisterinnen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.