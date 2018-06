Eastbourne (SID) - Der Spielbetrieb beim Tennisturnier im britischen Eastbourne ist am frühen Freitagabend wegen anhaltender Regenfälle eingestellt worden. Beim Vorbereitungsturnier für die am Montag beginnenden All England Championships in Wimbledon fielen die Halbfinalspiele der Herren- und Damen-Konkurrenz buchstäblich ins Wasser.

Damit sich die Spieler bereits ab Sonntag in Wimbledon auf den Höhepunkt der Rasensaison vorbereiten können, soll die Konkurrenz in Eastbourne am Samstag beendet werden. Für vier Tennisprofis steht damit eine Doppelschicht auf dem Programm.