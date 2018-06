Hamburg (SID) - Annekatrin Thiele (Leipzig) hat beim Ruder-Weltcup in Hamburg ohne Probleme das Einer-Halbfinale erreicht. Der Olympiazweiten im Doppelzweier genügte im Vorlauf auf der Dove Elbe in 7:35,99 Minuten ein zweiter Platz hinter der Chinesin Zhang Xiuyun (7:32,87) zum Einzug in die nächste Runde. Das Halbfinale wird am Samstag ausgetragen.

Auch die deutschen Männer überzeugten im Einer in Abwesenheit von Ex-Weltmeister Marcel Hacker (Frankfurt/Main). Falko Nolte (Potsdam) zog mit einem Vorlaufsieg ebenso ins Halbfinale ein wie Karsten Brodowski (Berlin) nach einem zweiten Platz hinter dem neuseeländischen Vizeweltmeister Mahe Drysdale.