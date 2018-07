Köln (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Nachwuchsspieler Enes Uzun vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 19-jährige Deutsch-Türke, der am Sonntag mit den Niedersachsen im Endspiel um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, spielt im Mittelfeld und erhält in Bochum einen Vertrag bis 2013. "Man darf von dem Jungen nicht sofort Wunderdinge erwarten. Wir wollen ihn behutsam an den Profi-Fußball heranführen", sagte VfL-Trainer Friedhelm Funkel.