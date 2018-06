Mülheim (SID) - Die Hockey-Herren von Rot-Weiss Köln haben die Entscheidung über den Einzug ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft vertagt. Der Titelverteidiger erzwang in der Halbfinal-Serie durch ein 4:3 (3:2) bei Uhlenhorst Mülheim ein drittes Spiel. Der Finalgegner des Club an der Alster wird nun am Sonntag ab 14.30 Uhr ermittelt.