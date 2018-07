Stockholm (SID) - Diskus-Weltmeister Robert Harting sorgte am Schlusstag der Team-Europameisterschaft in Stockholm für den sechsten Einzelsieg der deutschen Leichtathleten. Mit 65,63m beherrschte der Berliner die Konkurrenz im strömenden Regen klar. Zuvor hatten am Sonntag auch Vize-Weltmeisterin Nadine Kleinert mit 17,81m im nassen Kugelstoßring und Hammerwerfer Markus Esser gewonnen. Der Leverkusener erzielte bei Temperaturen von 14 Grad angesichts der Bedingungen mit 79,28 m eine glänzende Weite.

Am ersten Tag hatten neben Betty Heidler (Frankfurt/Main) zwei andere deutsche Athleten gesiegt. Im Speerwerfen schlug die Olympiadritte Christina Obergföll (Offenburg) mit Jahres-Weltbestleistung von 66,22m ihre stärksten Rivalinnen, im Kugelstoßen David Storl (Chemnitz) mit starken 20,81m erstmals Polens Olympiasieger Tomasz Majewski (20,51).

Der Stabhochsprung musste angesichts der schlechten Verhältnisse in die Halle verlegt und zeitlich verschoben werden.