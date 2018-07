Berlin/Havanna (SID) - Fecht-Weltmeister Peter Joppich ist beim Weltcup in Havanna bereits in der ersten Hauptrunde ausgeschieden. Der Florettspezialist aus Koblenz unterlag dem Ukrainer Rostislaw Herzik 7:15 und belegte am Ende Platz 33. Zuletzt hatte Joppich, der sich bei der WM in Paris im vergangenen Jahr als erster Deutscher seinen vierten WM-Titel gesichert hatte, in St. Petersburg Platz fünf erreicht.

Bester Deutscher in Kuba war Sebastian Bachmann (Bonn) auf Platz 13, es gewann der Italiener Andrea Cassara. Olympiasieger Benjamin Kleibrink laboriert weiterhin an den Folgen seines Motorradunfalls und war nicht am Start.