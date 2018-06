London (SID) - Angeführt von den gesetzten Andrea Petkovic, Julia Görges und Florian Mayer stehen beim wichtigsten Tennisturnier des Jahres insgesamt 19 deutsche Spieler in den Hauptfeldern. Über die Qualifikation erspielten sich am Wochenende auch noch Mona Barthel (Bad Segeberg) sowie Andreas Beck (Stuttgart) und Marcel-Cedric Stebe (Mühlacker) die Teilnahme an den 125. All England Championships in Wimbledon. Dabei trifft Beck in der ersten Runde auf den dreimaligen Finalisten Andy Roddick (USA), der diesmal auf Rang acht gesetzt ist.