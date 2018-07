Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat den zweimaligen Nationalspieler Christian Pander von Pokalsieger Schalke 04 bis Sommer 2012 verpflichtet. "Ich freue mich auf die hohe sportliche Qualität, die Christian unserem Kader geben wird. Zudem habe ich ihn als enorm charakterstarken Spieler kennengelernt und bin daher sicher, dass er perfekt in unseren Kader passt", sagte Hannovers Trainer Mirko Slomka, der Pander aus Schalker Zeiten kennt.

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Knieproblemen geplagt wurde, lief in der Bundesliga-Saison 2010/2011 lediglich viermal für Schalke 04 auf. Pander wechselt ablösefrei, da sein Vertrag in Gelsenkirchen im Juni endet.