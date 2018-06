Duisburg (SID) - (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg befindet sich weiter im Kaufrausch und bastelt an einer aufstiegsreifen Mannschaft. Als Neuzugänge 12 und 13 dieses Sommers verpflichtete der MSV am Wochenende Stürmer Flamur Kastrati und Abwehrspieler Markus Bollmann. Beide Spieler sind ablösefrei.

Der 19 Jahre alte Kastrati, der einen Dreijahres-Vertrag erhielt, war im Vorjahr von Twente Enschede an den VfL Osnabrück ausgeliehen und erzielte in 16 Zweitiga-Spielen vier Tore. Der 30 Jahre alte Bollmann, der für zwei Jahre unterschrieb, spielte in den vergangenen fünf Jahren für Arminia Bielefeld und absolvierte für die Ostwestfalen unter anderem 63 Bundesligaspiele.