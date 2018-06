Köln (SID) - Neues Gesicht für die Sportschau: Am kommenden Wochenende wird erstmals René Kindermann die traditionsreiche Sportsendung der ARD moderieren. Jeweils ab 18.00 Uhr wird der 35-Jährige am Samstag und Sonntag über das aktuelle Geschehen in der Welt des Sports berichten. "Für die Sportschau vor der Kamera zu stehen, war schon immer ein großer Traum. Da schlägt das Herz schon höher", sagte er.

Kindermann ist seit 2001 als TV-Moderator und Reporter aktiv. In der ARD moderierte er bisher die Wettbewerbe der Nordischen Kombination und im Skispringen.