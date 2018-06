Berlin (SID) - Der Hauptsponsor des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin hat sich für eine Werbeanzeige entschuldigt, in der dem eigenen Team fälschlich zur Meisterschaft gratuliert wurde. Obwohl die Brose Baskets Bamberg am Samstag das fünfte Finalspiel und damit den Titel gewonnen hatten, wurden die Hauptstädter in einer Online-Anzeige ihres Geldgebers für den Triumph beglückwünscht.

"Wir bedauern, dass es bei der Schaltung einer Anzeige im Internet zu einer technischen Panne gekommen ist, und möchten uns bei den Brose Baskets dafür entschuldigen", sagte Unternehmenssprecherin Verena Köttker: "Wir gratulieren der Mannschaft sehr herzlich zur verdienten deutschen Meisterschaft 2011."

Durch eine technische Fehlschaltung war in der Nacht auf Sonntag versehentlich das falsche Anzeigenmotiv online für kurze Zeit sichtbar geworden. In der Werbung hieß es: "Wir stehen hinter Alba! Genau wie Bamberg... Deutscher Meister 2011." In den Printausgaben der Zeitungen wurde jedoch das richtige Motiv mit dem Slogan "Vielen Dank für die aufregende Saison" abgedruckt.