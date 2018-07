Detroit (SID) - Die schwedische Eishockey-Legende Nicklas Lidström hängt bei den Detroit Red Wings ein weiteres Jahr dran und startet im Herbst in seine 20. NHL-Saison. Der 41-Jährige einigte sich mit dem elfmaligen Stanley-Cup-Sieger auf einen Einjahresvertrag.

Lidström spielt seit 1991 für die Red Wings, lediglich in der Saison 1994/95 kehrte der Verteidiger für ein kurzes Intermezzo in seine Heimat zurück. Mit Detroit hat Lidström in der nordamerikanischen Profiliga viermal den Titel geholt, fünfmal wurde der Skandinavier mit der James Norris Memorial Trophy als wertvollster Abwehrspieler der Saison ausgezeichnet. Zudem ist Lidström, der in der NHL mehr als 1700 Mal auf dem Eis stand, Mitglied im exklusiven "Triple Gold Club". Neben dem NHL-Titel gewann der Ausnahmekönner auch den WM-Titel (1991) und Olympiagold (2006).