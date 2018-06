London (SID) - Bei den 125. All England Championships in Wimbledon sind wegen des anhaltenden Regens mit Ausnahme der Begegnung von Andy Murray (Großbritannien) gegen Daniel Gimeno-Traver (Spanien) auf dem Centre Court alle bereits begonnenen oder noch angesetzten Erstrunden-Matches abgesagt worden, darunter die von Andrea Petkovic (Darmstadt) gegen Stephanie Foretz Gacon (Frankreich) und von Andreas Beck (Ravensburg) gegen Andy Roddick (USA). Das Match zwischen Tobias Kamke (Lübeck) und Blaz Kavcic (Kroatien) soll beim Stand von 6:3, 7:6 (7:4), 1:5 am Dienstag fortgesetzt werden.