München (SID) - Das Ringen um die Lizenzerteilung hat bei der SpVgg Unterhaching Spuren hinterlassen. Nun hat Vize-Präsident Peter Grosser beim Fußball-Drittligisten seinen Rücktritt eingereicht. "Ich möchte einem Neuanfang mit neuen, jüngeren Leuten nicht im Wege stehen", sagte der 72-Jährige, der seit 1990 dem Präsidium des früheren Bundesligisten angehörte.

Grosser war einst Kapitän der Meister-Elf von 1860 München im Jahr 1966. Er absolvierte damals auch zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Zwischen 1977 und 1987 war Grosser dann Trainer bei der SpVgg Unterhaching und erreichte einmal die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

Der Münchner Vorstadtklub hatte in den letzten Tagen eine Etatlücke von rund 700.000 Euro in letzter Minute vor dem Stichtag am Mittwoch schließen können. Daraufhin erteilte der Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach Vereinsangaben bereits mündlich die Lizenz für die Saison 2011/12.