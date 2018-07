Kairo (SID) - Titelverteidiger Ägypten steht am Sonntag in der Qualifikation zur Fußball-Afrikameisterschaft mächtig unter Druck. Die Pharaonen benötigen gegen den letztjährigen WM-Gastgeber Südafrika in Kairo unbedingt einen Sieg, um sich die Teilnahme an der Endrunde 2012 in Gabun und Äquatorialguinea noch offen zu halten.

Allerdings führen "Bafana Bafana" die Vorrundengruppe G mit sieben Punkten an und würden bei einem Sieg das Ticket für die Afrikameisterschaft selbst beinahe schon lösen. Ägypten ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter und hat bereits das Hinspiel in Südafrika mit 0:1 verloren. Nur die Erstplatzierten der elf Vorrundengruppen kommen in die Endrunde, dazu drei Gruppenzweite und die beiden Gastgeber.