Bochum (SID) - Der neue Manager Jens Todt hat den Aufstieg des VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga als das erklärte Ziel bezeichnet. Der frühere Nationalspieler, bislang Nachwuchsleiter beim VfL Wolfsburg, erhielt als Nachfolger von Thomas Ernst einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 30. Juni 2013 beim VfL. Der 41-Jährige sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Ich möchte gern eine eigene Handschrift entwickeln und mehr Talente in die Profi-Abteilung einbinden."

Todt wird sich kurzfristig mit Trainer Friedhelm Funkel absprechen, der eigens seinen Mallorca-Urlaub unterbricht, um mit dem künftigen VfL-Manager die wichtigsten Dinge mit Blick auf die kommende Saison abzuklären. Funkel war in der Relegation um den letzten Bundesliga-Platz mit dem VfL am Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gescheitert. Auch mit seinem Vorgänger Thomas Ernst hat sich Jens Todt bereits unterhalten.