Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste des portugiesischen Abwehrspielers Marcel Correia vom 1. FC Kaiserslautern für zwei Jahre gesichert. "Wir haben in Correia einen sehr talentierten Abwehrspieler verpflichten können, der trotz seines jungen Alters schon eine Menge Erfahrung besitzt", sagte Eintrachts sportlicher Leiter Marc Arnold. Der 22-jährige Iberer erzielte in der vergangenen Saison einen Treffer in 28 Spielen für die Regionalliga-Mannschaft des FCK.