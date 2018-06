Heusden (SID) - Nach dem Verzicht auf die Sommersaison 2010 steht das Freiluft-Comeback von Russlands Stabhochsprung-Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa endlich fest. Die Weltrekordlerin (5,06m) wird am 16. Juli im belgischen Heusden-Zolder in die Arena zurückkehren. "Es ist ein Meeting für Läufer, aber ich würde die Leute auch gern mit Stabhochsprung erfreuen", meinte die 28-Jährige, die den WM-Start im südkoreanischen Daegu (27. August bis 4. September) anstrebt.

Nach zwei Medaillenpleiten bei der WM 2009 in Berlin und der Hallen-WM 2010 in Doha/Katar hatte der Stabhochsprung-Star auf die EM 2010 und die Hallen-EM 2011 verzichtet. Die dreimalige Welt-Leichtathletin, Olympiasiegerin und Weltrekordlerin (5,06/Halle 5,00m) hatte nach dem Karriereknick in der Hallensaison 2011 mit Sprüngen über 4,81m und 4,85m überzeugt.