Wien (SID) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel am Dienstag in Graz gegen Lettland auf den Hannoveraner Bundesliga-Profi Emanuel Pogatetz verzichten. Der Innenverteidiger erlitt am Freitag beim 1:2 in Wien gegen Deutschland einen Bluterguss im rechten Oberschenkel. Teamchef Dietmar Constantini verzichtet zudem auf Paul Scharner und Marc Janko.