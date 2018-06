Newport (SID) - Der französische Golfprofi Gregory Havret ist am Samstag wegen des Todes seines Vaters kurzfristig von den Wales Open in Newport abgereist. Der 34-Jährige, der in seiner Karriere bisher drei Turniere auf der Europa-Tour gewonnen hat, hatte mit 144 Schlägen auf dem Par-71-Kurs gerade noch den Cut nach zwei Runden geschafft.