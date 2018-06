Berlin (SID) - Der Berliner Benjamin Starke hat bei der Schwimm-DM in seiner Heimatstadt den Kurzbahn-Europameister Steffen Deibler düpiert und das Ticket für die Weltmeisterschaften in Shanghai (16. bis 31. Juli) gebucht. Der 24-Jährige schlug über 100m Schmetterling der Jahres-Weltbestzeit von 51,65 Sekunden vor dem Favoriten Deibler (52,74) an. Damit war Starke acht Hundertstel schneller als US-Superstar Michael Phelps, der bislang die Weltrangliste angeführt hatte.

Der unterlegene Deibler blieb damit auch in seinem vierten DM-Finale über der geforderten Zeit (52,25) für die WM in China. Der 23-Jährige hatte zuvor über 50m Freistil und 50m Schmetterling die WM-Qualifikation schon knapp verfehlt, im Finale über 100m Freistil war er als Siebter chancenlos.