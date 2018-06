München (SID) - Die Tage von Nationalspieler Miroslav Klose beim FC Bayern München scheinen gezählt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt der 32-Jährige am Montag seinen Abschied vom deutschen Rekordmeister bekannt. Der Stürmer und der Verein hätten sich nicht auf einen Vertrag einigen können. Laut Bild habe der zweiterfolgreichste WM-Torschütze eine garantierte Laufzeit von zwei Jahren gefordert. Bayern habe aber nur einen Ein-Jahres-Vertrag plus einer Option auf ein weiteres Jahr geboten.

Klose geht seit der Saison 2007/08 für die Münchner auf Torejagd. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der 109-malige Auswahlspieler bei den Bayern keinen Stammplatz. In 20 Ligaeinsätzen traf er lediglich einmal. In insgesamt 98 Bundesligaspielen brachte es Klose auf 24 Treffer.