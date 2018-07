Varazdin (SID) - Europameisterin Sandra Perkovic hat mit der weltweit besten Diskusweite einer Frau seit 12 Jahren aufgewartet. Beim Leichtathletik-Meeting im heimischen Varazdin steigerte die Kroatin am Samstag ihre persönliche Bestmarke um über zwei Meter auf 69,99m. Damit führt die WM-Favoritin knapp drei Monate vor dem Saisonhöhepunkt in Daegu/Südkorea (27. August bis 4. September) in der Weltrangliste 2011 klar vor der Chinesin Li Yanfeng (66,18m) und Nadine Müller aus Halle/Saale (66,05m). Letzte 70-m-Werferin war 1999 die Russin Natalja Sadowa mit 70,02m gewesen.