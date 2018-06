Inhalt Seite 1 — Ehrhoff auf bestem Weg zum Stanley Cup Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vancouver (SID) - Christian Ehrhoff ist auf dem besten Wege das deutsche Finale um den Stanley Cup für sich zu entscheiden. Der Eishockey-Nationalspieler gewann mit den Vancouver Canucks auch das zweite NHL-Endspiel gegen Dennis Seidenberg und die Boston Bruins mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) nach Verlängerung.

Außenstürmer Alexandre Burrows war dabei vor 18.860 Zuschauern in Vancouver der überragende Spieler für die Canucks. In der 13. Minute erzielte Burrows zunächst die Führung. Später legte er für seinen Sturmpartner Daniel Sedin den 2:2-Ausgleich auf (50.). Und nach gerade elf Sekunden der Verlängerung sorgte Burrows auch für den umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatten für Boston Milan Lucic (29.) und Altstar Mark Recchi (32.) zwischenzeitlich die Partie gedreht.

Die beiden Deutschen zeigten indes erneut eine auffällige Leistung, standen aber jeweils auch bei Gegentreffern auf dem Eis. Ehrhoff brachte es für die Canucks auf 22:36 Minuten Eiszeit und drei Torschüsse. Seidenberg absolvierte für die Bruins gar 26:29 Minuten und war mit vier Versuchen einer der schussfreudigsten Spieler.

Beide Teams suchten von Beginn an die Offensive, so dass die Startorhüter Roberto Luongo (Vancouver) und Tim Thomas (Boston) sich schon früh mehrfach auszeichnen konnten. Nach gut fünf Minuten rettete Seidenberg in höchster Not im Torraum für seinen bereits geschlagenen Goalie. Burrows traf dann in Überzahl mit einem Handgelenkschuss.

Anfang des zweiten Drittels wäre Ehrhoff bei eigener Unterzahl fast der zweite Canucks-Treffer gelungen. Lucic stand später goldrichtig und verwertete für die Bruins einen Abpraller. Ehrhoff konnte den Kanadier im direkten Zweikampf nicht stoppen. Der 43-jährige Recchi beendete danach Bostons Power-Play-Flaute als er einen Schuss von Zdeno Chara abfälschte.

Die Canucks übten in der Folge Druck aus, scheiterten jedoch immer wieder an Torhüter Thomas. Daniel Sedin belohnte Vancouvers Bemühungen dann doch noch und schoss freistehend ein. Burrows setzte sich schließlich in der ersten Aktion der Verlängerung gegen Chara durch und düpierte auch Tim Thomas per Bauerntrick.

Bei Vancouver feierte Center Manny Malhotra ein bemerkenswertes Comeback, nachdem er wegen einer schweren Augenverletzung seit Mitte März ausgefallen war. Zunächst war damals sein Karriereende befürchtet worden. Für den nicht einsatzfähigen Verteidiger Dan Hamhuis spielte Andrew Alberts, der ein Defensivpaar mit Ehrhoff bildete.