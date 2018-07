Berlin (SID) - Der Wuppertaler Christian vom Lehn hat bei der Schwimm-DM in Berlin überraschend die Norm für die Weltmeisterschaften in Shanghai (16. bis 31. Juli) geschafft. Der 19-Jährige siegte über 200m Brust in 2:08,97 Minuten und blieb nur sechs Zehntel über dem deutschen Rekord von Marco Koch aus dem Jahr 2009. Vom Lehn hatte am Samstag schon über 100m seinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen.

Titelverteidiger Koch fehlte im Finale. Der Kurzbahn-Europameister aus Darmstadt musste wegen starker Rückenschmerzen ins Krankenhaus.