Darmstadt (SID) - Darmstadt 98, Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga, hat zwei weitere Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Vom SV Wilhelmshaven wechselt Andreas Gäbler ans Böllenfalltor. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 31 Spiele in der Regionalliga Nord. Aus der zweiten Mannschaft von 1860 München stößt der 22 Jahre alte Julian Ratei zu den "Lilien". Damit haben die Darmstädter nunmehr fünf Akteure für die neue Spielzeit verpflichtet.