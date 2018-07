Kopenhagen (SID) - Kathrin Wörle ist beim WTA-Turnier in Kopenhagen überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Die 27 Jahre alte Lindauerin besiegte zum Auftakt der mit 220.000 Dollar dotierten Veranstaltung die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Klara Zakopalova mit 6:3, 6:2. In der Runde der letzten 16 trifft die Weltranglisten-144. Wörle auf eine Ukrainerin, auf Olga Sawtschuk oder Alona Bondarenko.