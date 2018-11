Gelsenkirchen (SID) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Christian Fuchs wechselt erwartungsgemäß vom FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Rivalen Schalke 04. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger erhält beim Pokalsieger einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2015. Die Schalker nutzen eine Option in Fuchs' laufendem Vertrag bei den Mainzern und kauften den Freistoßspezialisten für knapp fünf Millionen Euro aus dem Kontrakt heraus.

"Auf seiner Position in der Abwehrkette hat der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichsten Gründen keine dauerhafte Lösung präsentieren können. Christian Fuchs verfügt über die sportlichen Voraussetzungen, diese künftig darstellen zu können. Er hat seine Klasse bereits beim VfL Bochum und bei Mainz 05 unter Beweis gestellt, zudem seinen Anteil daran, dass sich die Mainzer in der abgelaufenen Spielzeit erstmals sportlich für den Europapokal qualifizieren konnten", sagte Sportdirektor Horst Heldt.

Seit Nationalspieler Christian Pander fast ständig mit Verletzungen zu kämpfen hat, versuchten sich auf der betreffenden Position Lukas Schmitz, Sergio Escudero, Hans Sarpei und Danilo Avelar mehr schlecht als recht als Vertreter. Die Zukunft Panders, dessen Vertrag ausläuft, ist nun fraglicher denn je.

In Mainz verschärft sich durch Fuchs' Abgang die Situation. Da auch die Nationalspieler Lewis Holtby (ebenfalls zu Schalke) und André Schürrle (Bayer Leverkusen) den Europa-League-Teilnehmer verlassen, steht der Klub mehr denn je vor dem personellen Umbruch.

Christian Fuchs, der am Freitag das österreichische Team im Länderspiel gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Kapitän aufs Feld geführt hat, freut sich auf die neue Herausforderung: "Schalke bedeutet für mich Gänsehaut. Der Klub hat fast 100.000 Mitglieder, 1997 den UEFA-Cup gewonnen, stand in der vergangenen Saison im Halbfinale der Champions League. Die Fans sind fantastisch, das Stadion beeindruckend: Schalke ist großes Kino!"