Köln (SID) - Vier Wochen vor Vergabe der Winterspiele 2018 im südafrikanischen Durban (6. Juli) ist München für den Internet-Branchendienst "Around the Rings" Favorit. Mit 83:79 Punkten führt die bayerische Landeshauptstadt im finalen Index vor Südkoreas Kandidaten Pyeongchang. Deutlich zurück liegt Frankreichs Bewerber Annecy (69) bei AroundTheRings.com

Pyeongchang, das mit seiner Kandidatur für 2010 an Vancouver/Kanada und 2014 an Sotschi/Russland gescheitert war, hatte im vorausgegangenen Index noch vor München gelegen. Der deutsche Kandidat übernahm die Spitze aufgrund seiner bei der technischen Präsentation in Lausanne deutlich gewordenen gesteigerten Qualität bezüglich Marketing, Beherbergung, Unterstützung durch Staat/Öffentlichkeit, Transport und Sportstätten-Plan.

Aus Sicht von Herausgeber Ed Hula verdankt München den Sprung an die Spitze vor allem der Tatsache, dass durch den Bürgerentscheid im Mai die alpinen Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen gesichert sind.