Jeonju (SID) - Der Wolfsburger Bundesligaprofi Koo Ja-Cheol schoss die Fußball-Nationalmannschaft Südkoreas mit seinem späten Tor zum 2:1 (1:0) im Länderspiel in Jeonju gegen Ghana. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der zweiten Minute der Nachspielzeit erfolgreich. Ji Dong-Won (10.) hatte den WM-Halbfinalisten von 2002 in Führung gebracht, Ghanas WM-Star Asamoah Gyan (62.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.