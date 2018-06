Baku (SID) - Ex-Bundestrainer Berti will trotz der jüngsten Vorkommnisse Nationaltrainer von Aserbaidschan bleiben. "Ich will meinen Vertrag erfüllen. Ich fühle mich sehr wohl", sagte der 64-Jährige vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend im ARD-Interview.

Auf die Frage, ob dies möglicherweise sein letztes Spiel als Trainer Aserbaidschans sei, antwortete Vogts: "Das glaube ich nicht." Er habe Gespräche mit dem Verbandspräsidenten und dem Generalsekretär geführt: "Wir werden uns in den nächsten Tagen noch einmal zusammensetzen."

Seit April 2008 ist Vogts Nationaltrainer von Aserbaidschan. Sein Vertrag läuft bis 2012. Am Sonntag war Vogts in Baku im Rahmen einer Pressekonferenz attackiert worden.