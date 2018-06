Inhalt Seite 1 — Dank Özil und Gomez: Im Rekordtempo zur EURO 2012 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Baku (SID) - Mit letzter Kraft zum EM-Ticket: Die stark ersatzgeschwächte deutsche Fußball-Nationalmannschaft steuert trotz einer schwachen Leistung im Rekordtempo auf die EURO 2012 in Polen und der Ukraine zu. Nach einem glanzlosen und phasenweise öden 3:1 (2:0) in Aserbaidschan, dem siebten Sieg im siebten Qualifikationsspiel, kann das Team von Bundestrainer Joachim Löw nur noch theoretisch vom ersten Platz in der Gruppe A verdrängt werden.

Dafür müsste die DFB-Auswahl allerdings alle Spiele verlieren, Verfolger Türkei dürfte sich zugleich in vier Spielen keinen Punktverlust mehr erlauben. Deutschland würde damit zum elften Mal in Folge seit 1972 an einer EM-Endrunde teilnehmen.

Die sehr junge deutsche Mannschaft tat sich zum Abschluss einer strapaziösen Saison lange Zeit sehr schwer, ehe Spielmacher Mesut Özil von Real Madrid mit dem 1:0 in der 30. Minute den Erfolg gegen das vom früheren Bundestrainer Berti Vogts betreute Aserbaidschan einleitete. Torjäger Mario Gomez gelang in der 41. Minute nach einem Klasse-Pass von Özil, neben Toni Kroos auffälligster Spieler, das 2:0. Murad Husejnow (89.) bestrafte die Fahrlässigkeit der deutschen Elf - gezittert werden musste aber nicht mehr, denn André Schürrle (90.+3) schlug in der Nachspielzeit zurück.

Nach Spielschluss ging es für den DFB-Tross sofort zum Flughafen in Baku, wo gegen Mitternacht (MESZ) der Flieger nach Frankfurt/Main abhob. Die Ankunft ist gegen 5.00 Uhr morgens geplant. Anschließend verabschieden sich die DFB-Stars umgehend in den Urlaub. Nach der Sommerpause steht am 10. August der Schlager gegen Rekordweltmeister Brasilien in Stuttgart auf dem Programm. In der EM-Qualifikation geht es am 2. September in Gelsenkirchen gegen Österreich weiter.

Löw brachte im Vergleich zum 2:1 am vergangenen Freitag in Österreich drei neue Spieler und stellte auf vier Positionen um. So spielte Kapitän Philipp Lahm anstelle des verletzt abgereisten Sami Khedira im defensiven Mittelfeld neben Kroos. Lahms Platz als Rechtsverteidiger nahm Benedikt Höwedes ein. Für Arne Friedrich, der in Wien einen rabenschwarzen Tag erlebt hatte, rückte Holger Badstuber in die Innenverteidigung. Zudem ersetzte Dennis Aogo auf der linken Seite der Viererkette Marcel Schmelzer. Unverändert blieb die deutsche Offensive.

Damit lief in Baku eine der jüngsten Mannschaften der deutschen Länderspielgeschichte auf. Die DFB-Auswahl hatte einen Altersdurchschnitt von 23,45 Jahren, Lahm war mit 27 der Älteste. Die Abwehrreihe brachte es gar nur auf 22,75 Jahre im Schnitt.

Und die hatte zunächst überraschend einige Probleme zu bewältigen. Nach Ballverlust Lahms, der auf der "Sechs" schon einmal beim 2:1 in England am 22. August 2007 gespielt hatte, verfehlte Alexander Tschertoganow aus 20 Metern nur knapp das Ziel (5.). Noch mehr Glück hatte Deutschland in der 9. Minute, als Mats Hummels versehentlich Vugar Nadirow bediente. Dessen Schuss lenkte Torhüter Manuel Neuer mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte.