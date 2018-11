Darmstadt (SID) - Publikumsliebling Uwe Hesse und der Nigerianer Henry Onwuzuruike spielen auch in der 3. Fußball-Liga für Darmstadt 98. Der Aufsteiger gab am Mittwoch die Vertragsverlängerung der beiden Mittelfeldspieler bekannt. Zuvor hatten die Lilien bereits vermeldet, dass auch Markus Brüdigam, Jonas Grüter und Oliver Heil weiter am Böllenfalltor spielen. Zusätzlich haben die Darmstädter bereits fünf Akteure für die neue Spielzeit verpflichtet.