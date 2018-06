Inhalt Seite 1 — Wegen Grönemeyer: Eintracht-Auftakt am Riederwald Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (SID) - Zurück zu den Wurzeln: Wegen eines Konzerts von Pop-Idol Herbert Grönemeyer muss Fußball-Zweitligist Eintracht Frankfurt beim Trainingsauftakt am Samstag am altehrwürdigen Riederwald absolvieren. Trotz des am Riederwald drohenden Verkehrschaos geht der neue Trainer Armin Veh frohen Mutes in den Start der Vorbereitung. "Es kann losgehen. An der 2. Liga reizt mich, dass man in die erste Liga aufsteigen kann", sagte Veh vor seinem ersten offiziellen Arbeitstag als neuer Eintracht-Coach.

Veh muss also erneut improvisieren. Schon die Vorstellung des Nachfolgers von Christoph Daum fand nicht im Presseraum, sondern im Museum statt. Nun können die Hessen ihre ersten Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag wegen Grönemeyer nicht rund um die WM-Arena absolvieren.

Und am Riederwald könnten einmal mehr die Fans für Probleme sorgen, da zu wenige Parkplätze vorhanden sind. Gesperrt bleibt die Frankfurter Arena auch rund um die Frauen-WM. Ab dem 20. Juni bis zum Finaltag am 17. Juli hat die Eintracht keinen Zutritt zu den Trainingsplätzen. Als Ausweichquartier soll die Sportschule Grünberg dienen.

Doch das interessiert Veh derzeit nur am Rande. Viel wichtiger ist die Transferpolitik für die kommende Saison. Mittelfeldspieler Matthias Lehmann wurde bereits verpflichtet, Keeper Thomas Kessler steht unmittelbar vor der Vertragsunterschrift.

Kein Interesse scheinen die Hessen mehr an Verteidiger Andreas Wolf (1. FC Nürnberg) zu haben. Dafür soll Angreifer Theofanis Gekas, der für eine Million Euro Ablöse die Hessen verlassen kann, gehalten werden. Auch der Schweizer Nationalspieler Pirmin Schwegler bleibt voraussichtlich bei den Frankfurtern.

Gehen muss dagegen Ex-Kapitän Ioannis Amanatidis. Vorstandschef Heribert Bruchhagen verhandelt derzeit mit dem griechischen Großverdiener über eine Auflösung des noch ein Jahr laufenden Vertrags. Allerdings machte Bruchhagen deutlich. "Ich will nicht, dass Amanatidis beschädigt wird. Er war vier Jahre ein vorbildlicher Kapitän. Er hat zuletzt zwar ein paar falsche Interviews gegeben, aber unehrenhaft wird Ioannis von der Eintracht nicht entlassen", sagte Bruchhagen.

Zudem gab die Eintracht am Mittwoch drei Neuverpflichtungen im Trainerstab bekannt. Als Assistent von Veh erhält der frühere Bundesliga-Profi Reiner Geyer einen Einjahresvertrag. Gemeinsam mit Veh arbeitete Geyer bis März diesen Jahres bereits beim Hamburger SV.