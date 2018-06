Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Atlético Madrid ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden. Laut übereinstimmender spanischer Medienberichte kehrt Gregorio Manzano zu den "Colchoneros" zurück. Der 54-Jährige, der den neunmaligen spanischen Meister bereits in der Saison 2003/ 2004 trainierte, war zuletzt beim Ligarivalen FC Sevilla tätig.

Manzano soll am Freitag offiziell vorgestellt werden und folgt beim Europa-League-Sieger von 2010 auf Quique Sánchez Flores, der seinen Posten trotz des Einzugs in den Europapokal zur Verfügung gestellt hatte. Ursprünglich wollte Atlético den ehemaligen spanischen Nationalspieler Luis Enrique verpflichten, doch der 41-Jährige zog ein Engagement beim italienischen Erstligisten AS Rom vor.