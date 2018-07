Köln (SID) - Den 3:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Baku gegen Aserbaidschan verfolgten am Dienstagabend bei der Live-Übertragung in der ARD im Schnitt 9,06 Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 34,2 Prozent. Am vergangenen Freitag hatte das Erste 10,53 Millionen Zuseher beim 2:1-Erfolg der DFB-Auswahl in Wien gegen Österreich verbucht (MA: 37,6 Prozent).

Waldis EM-Club im Anschluss an die Live-Übertragung am Dienstag verfolgten in der ARD 3,25 Millionen (MA: 10,9 Prozent). Das Frauen-Länderspiel zwischen Weltmeister Deutschland und den Niederlanden (5:0) in Aachen sahen im Ersten 2,90 Millionen (MA: 24,2). Den WM-Test der deutschen Frauen am vergangenen Freitag gegen Italien in Osnabrück (5:0) hatten ebenfalls in der ARD 2,73 Millionen (MA: 16,9) verfolgt.