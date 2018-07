Budapest (SID) - Die kanadischen Fußballerinnen gehen mit einem Sieg im Rücken in ihr erstes WM-Spiel am 26. Juni im ausverkauften Berliner Olympiastadion gegen Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland. Die Kanadierinnen haben in Budapest ihren letzten Test vor der Endrunde mit 1:0 (0:0) gegen Ungarn gewonnen. Diana Matheson erzielte allerdings erst drei Minuten vor Schluss den Siegtreffer des Weltranglisten-Sechsten.