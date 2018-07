Tokio (SID) - Mit den beiden Bundesliga-Legionärinnen Kozue Ando (FCR Duisburg) und Yuki Nagasato (Turbine Potsdam) reist die japanische Nationalmannschaft zur Frauenfußball-WM in Deutschland (26. Juni bis 17. Juli). Die beiden Offensivspielerinnen stehen erwartungsgemäß im Aufgebot der "Nadeshiko".

Angeführt wird die Auswahl von Homare Sawa, mit 166 Länderspielen und 75 Toren der unangefochtene Star des Teams, das in der Vorrundengruppe B auf Neuseeland (27. Juni/Bochum), Mexiko (1. Juli/Leverkusen) und England (5. Juli/Augsburg) trifft. Trainer Norio Sasaki hat in Deutschland Großes vor: "Hoffentlich schaffen wir es diesmal anders als bei den Olympischen Spielen durch das Halbfinale, um dann den Gipfel zu erreichen."

2008 in Peking waren die Japanerinnen in der Vorschlussrunde an den USA gescheitert (2:4), belegten nach der 0:2-Niederlage gegen Deutschland im kleinen Finale am Ende Rang vier.