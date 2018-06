Leogang (SID) - Die nigerianische Frauenfußball-Nationalmannschaft, zweiter Vorrundengegner von Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft (26. Juni bis 17. Juli), ist noch nicht in WM-Form. Der Afrikameister kam in einem WM-Test in Leogang nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Gastgeber Österreich hinaus. Vor 150 Zuschauern brachte Marlies Hanschitz die Österreicherinnen in Führung (14.), Josefine Chukwunonye sorgte für den Ausgleich (61.).

Die Afrikanerinnen, bei denen der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Obliers im Betreuerteam arbeitet, treffen am 30. Juni in Frankfurt/Main auf Deutschland. Zuvor muss Nigeria zum WM-Auftakt in Sinsheim gegen Frankreich antreten.