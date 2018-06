Kassel (SID) - Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler hat ihre Siegesserie beim Leichtathletik-Meeting am Mittwoch in Kassel fortgesetzt. 19 Tage nach ihrem großen 79,42-m-Wurf von Halle/Saale reichten der Europameisterin von der LG Frankfurt bei etwas zu kühler Witterung im Auestadion 74,65 m zum vierten Saisonsieg. Die WM-Zweite erzielte aus dem Training heraus drei 74-m-Weiten und lag damit klar vor Klubkameradin Kathrin Klaas, die im letzten Versuch auf 73,18 m kam.

"Wir haben viel trainiert, dabei ging die Spritzigkeit etwas verloren. Es war anstrengend, aber gut", sagte Heidler bei leichtathletik.de.

Nach Siegen beim WM-Test in Daegu sowie in der Diamond League in Shanghai erlitt Stabhochspringerin Silke Spiegelburg die erste Saison-Niederlage. Die Leverkusenerin scheiterte an zuletzt in Ostrau übersprungenen 4,60 m. Sie wurde mit 4,40 m sogar nur Vierte beim Sieg der Schwerinerin Martina Strutz, die mit 4,55 m die WM-Norm schaffte. "Ich habe neue Stäbe ausprobiert und bin in letzter Zeit viel gereist", sagte Spiegelburg, der wie Heidler die nötige Frische fehlte.

David Storl hat derzeit die Vormachtstellung im deutschen Kugelstoß-Ring inne. Der Chemnitzer Junioren-Weltmeister und EM-Fünfte gewann mit 20,06 m auch das dritte Saison-Duell gegen den Neubrandenburger Europameister Ralf Bartels (19,88). "Ich weiß nicht, woran es lag, aber allen hat hier ein halber Meter gefehlt", sagte Bartels.

Gute 12,98 Sekunden lief Cindy Roleder (Leipzig) als Siegerin über 100 m Hürden, die damit bis auf zwei Hundertstel an die WM-Norm herankam. Über die Stadionrunde verpasste Thomas Schneider (Potsdam) als Zweiter in 45,90 Sekunden erneut die geforderte Normzeit (45,25).

Im Kasseler Auestadion finden am 23. und 24. Juli die deutschen Meisterschaften statt.