Inhalt Seite 1 — Bolt endlich wieder Nummer eins in der Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oslo (SID) - Usain Bolt ist endlich wieder Nummer eins in der Welt: In 19,86 Sekunden stürmte Jamaikas Dreifach-Olympiasieger am Donnerstag beim 5. Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Oslo an die Spitze der internationalen 200-m-Rangliste. Ein Erfolgserlebnis, das er brauchte, denn über 100m hinkt der Weltrekordler nach zwei Saisonrennen mit seinen 9,91 Sekunden Ex-Weltmeister Tyson Gay (USA/9,79) und zwei Landsleuten aus Jamaika hinterher.

"Ich brauche in den nächsten Wochen noch Training", sagt der 24-Jährige, der vor dem Start wie immer gestenreich mit dem Publikum spielte, mit Blick auf Jamaikas WM-Ausscheidungen Ende Juni in Kingston. Dort will er den neuen hungrigen Aufsteigern von der Karibik-Insel die Hacken zeigen und im Duell mit Steve Mullings (9,80), Nesta Carter (9,92), Ex-Weltrekordler Asafa Powell (9,93), Michael Frater (9,94) oder Yohan Blake (9,95) nicht den Kürzeren ziehen. In die Diamond League kehrt Bolt erst am 7. Juli in Paris zurück.

Nach drei deutschen Triumphen von Eugene/USA setzte Speerwerfer Matthias de Zordo (Saarbrücken) mit 83,94m die Erfolgsserie seiner Landsleute fort. Der EM-Zweite feierte seinen ersten Triumph in der Königsklasse seiner Sportart. Dagegen kam Junioren-Weltmeister Till Wöschler (Zweibrücken) nur auf Rang acht mit 78,72m.

Das Bislett-Stadion war für zwei deutsche Europameister ein schlechtes Pflaster. Erst lief Verena Sailer (Mannheim) nach ihren Achillessehnenproblemen der internationalen 100-m-Konkurrenz als Siebte in 11,46 Sekunden hinterher. Dann wurde Christian Reif (Ludwigshafen) ein Jahr nach dem EM-Gold im Weitsprung nur Neunter mit 7,71m. Nach dem Sieg von Eugene wurde Hochspringer Raul Spank (Dresden) mit 2,28m diesmal Dritter.

Zu Beginn hatte der Weltranglisten-Dritte Martin Wierig (Magdeburg) mit 61,14m als Achter im Diskusring schon Lehrgeld gezahlt. Vierte mit deutscher Jahresbestleistung von 14,17m wurde die Jenaerin Katja Demut mit 14,17m im Dreisprung. Jeweils auf Rang fünf landeten die WM-Zweite Nadine Kleinert (Magdeburg) mit bescheidenen 18,50m beim Kugelstoß-Erfolg von Neuseelands Olympiasiegerin Valeri Adams (20,26) und der Erfurter 1500-m-Läufer Stefan Eberhardt, der die WM-Norm in 3:39,09 Minuten um gut vier Sekunden verpasste.

Im Stabhochsprung scheiterte Carolin Hingst (Mainz) dreimal an ihrer Anfangshöhe von 4,20m. Angesichts der wenig guten Bedingungen reichten der brasilianischen Weltranglisten-Ersten Fabiana Murer 4,60m zum Sieg.

Im Schatten von Bolt lief Sebastian Ernst (Wattenscheid) als 200-m-Sechster in 20,70 Sekunden persönliche Jahresbestzeit.