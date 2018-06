Köln (SID) -

Der BFC Dynamo komplettiert das Teilnehmerfeld in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2011/12. Die Mannschaft von Trainer Heiko Bonan setzte sich am Mittwoch im Landespokalfinale des Berliner Fußball-Verbands mit 2:0 (0:0) gegen den Sechstligisten SFC 1900 Stern durch.

Die Auftaktpaarungen der 69. Auflage des nationalen Pokalwettbewerbs werden am kommenden Samstag (ab 18.00 Uhr/live) in der ARD-Sportschau ausgelost. Nur drei Wochen nach dem Finalsieg von Schalke 04. Losfee wird Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi sein. Die Spiele finden zwischen dem 29. Juli und dem 1. August 2011 statt, das Endspiel am 12. Mai 2012 im Berliner Olympiastadion.

Neben jeweils 18 Erst- und Zweitligisten befinden sich zehn Mannschaften aus der 3. Liga und acht Teams der Regionalligen im Lostopf. Außerdem qualifizierten sich über die Landespokale zehn weitere Amateurmannschaften für die erste Hauptrunde.

Als größte Außenseiter gehen der FC Teningen (siebtklassige Landesliga Südbaden) und der Eimsbütteler TV (sechstklassige Landesliga Hamburg) an den Start. Die Vereine sind in einen "Amateur"- und einen "Profitopf" aufgeteilt.

Die qualifizierten Vereine in der Übersicht: Topf 1: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bayern München, Hannover 96, FSV Mainz, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Hamburger SV, SC Freiburg, 1. FC Köln, 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, Werder Bremen, Schalke 04, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin, FC Augsburg (alle Bundesliga), Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli, VfL Bochum, SpVgg Greuther Fürth, Erzgebirge Aue, Energie Cottbus, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, 1860 München, Alemannia Aachen, Union Berlin, SC Paderborn, FSV Frankfurt, FC Ingolstadt (alle 2. Liga)

Topf 2: Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, Dynamo Dresden (alle 2. Liga), VfL Osnabrück, Rot-Weiß Oberhausen, Arminia Bielefeld, SV Wehen Wiesbaden, SV Sandhausen, Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching, SV Babelsberg 1. FC Saarbrücken, 1. FC Heidenheim (alle 3. Liga), Hallescher FC, RB Leipzig, Holstein Kiel, ZFC Meuselwitz (alle Regionalliga Nord), Hessen Kassel (Regionalliga Süd), SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Essen, Eintracht Trier (alle Regionalliga West), Germania Windeck (sportlich für Regionalliga West qualifiziert, verzichtet aber aus sportlichen Gründen auf den Aufstieg. Eine Entscheidung über Ligazugehörigkeit steht noch aus), FC Oberneuland (Bremen-Liga), Rot-Weiss Ahlen (Wegen eingeleitetem Insolvenzverfahren Rückzug aus 3. Liga, strebt Start in NRW-Liga an. Eine endgültige Entscheidung über Ligazugehörigkeit steht noch aus), Kickers Emden, VfB Oldenburg (beide Oberliga Niedersachsen), BFC Dynamo, Anker Wismar (beide Oberliga Nordost), SVN Zweibrücken (Oberliga Südwest), Eimsbüttler TV, FC Teningen (beide Landesliga)